В Киеве из-за снегопада образовались пробки. Карта

Олег Тимченко Жизнь столицы 12:10, 14.01.2021 Обновлено: 12:20, 14.01.2021

В Киеве в четверг, 14 января, из-за снегопада образовались пробки, преимущественно на правом берегу города.

Согласно данным Google Maps, трудности с проездом наблюдаются на Северном и Южном мостах (чтобы посмотреть карты, проскролльте до конца страницы).

Пробки также –на улицах Набережно-Рыбальская, Набережно-Крещатицкая, Нижний Вал, Большая Окружная, Вадима Гетьмана, проспектах Победы и Голосеевском, а также на бульваре Леси Украинки.

В пресс-службе КГГА сообщили, что "Киевавтодор" приступил к превентивной обработке дорог и тротуаров противогололедными средствами.

На улицах Киева вывели 156 единиц спецтехники и более 400 человек в составе 64 бригад по ручной уборки. В случае ухудшения погодных условий всего могут задействовать 544 единицы техники.

На борьбу со стихией выведено 156 единиц спецтехники.
Киевавтодор
Пробки образовались в центральной части Киева.
Google Maps
Тянучки на Окружной дороге.
Google Maps
Пробки на Подоле и набережной.
Google Maps

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве в течение 14-15 января ожидаются снегопады, а также существенное снижение температуры воздуха.

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