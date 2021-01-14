У Києві через снігопад утворилися затори. Мапа

Олег Тимченко Життя столиці 12:10, 14.01.2021 Оновлено: 12:25, 14.01.2021

У Києві в четвер, 14 січня, через снігопад утворилися затори, переважно на правому березі міста.

Згідно з даними Google Maps, труднощі з проїздом спостерігаються на Північному та Південному мостах (щоб подивитися карти, доскрольте до кінця сторінки).

Затримки руху також – на вулицях Набережно-Рибальська, Набережно-Хрещатицька, Нижній Вал, Велика Окружна, Вадима Гетьмана, проспектах Перемоги та Голосіївському, а також на бульварі Лесі Українки.

У пресслужбі КМДА повідомили, що "Київавтодор" розпочав превентивне оброблення доріг та тротуарів протиожеледними засобами.

На вулицях Києва вивели 156 одиниць спецтехніки та понад 400 осіб у складі 64 бригад із ручного прибирання. У разі погіршення погодних умов усього можуть задіяти 544 одиниці техніки.

На боротьбу зі стихією виведено 156 одиниць спецтехніки.
Київавтодор
Затори утворилися в центральній частині Києва.
Google Maps
Затори на Окружній дорозі.
Google Maps
Затори на Подолі та Набережній.
Google Maps

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві протягом 14-15 січня очікуються снігопади, а також істотне зниження температури повітря.

Коментувати
Кияни Життя столиці

Дивіться також

Глава КСУ Тупицький відпочиває в одному готелі з Конором МакГрегором. Фото з Дубая

Карантин в Україні може діяти весь 2021 рік – джерело в Кабміні

Ціна на газ: які б не були тарифи, ви все одно заплатите реальну ціну

Українці платитимуть за газ за новою ціною: Зеленський зі Шмигалем визначили тариф

Ми дали Усику кілька тижнів, щоб прийняти бій, – менеджер непереможного британця