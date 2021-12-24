В Киеве из-за сбоя возможны проблемы с покупкой билетов за проезд

В Киеве в пятницу, 24 декабря, произошел технический сбой в дата-центре. Из-за этого возможны проблемы с покупкой билетов на общественный транспорт.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. На время сбоя контролеры не будут штрафовать пассажиров.

"По техническим причинам возможны сбои при покупке билетов на общественный транспорт. Сейчас можно воспользоваться билетами, приобретенными ранее. В метрополитене также можно оплатить проезд по банковской карте непосредственно на турникете. Специалисты уже прилагают максимум усилий, чтобы устранить причину сбоев. О полноценном возобновлении работы будет сообщено", – говорится в сообщении.

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Кроме того, в пресс-службе добавили, что на время сбоя контролеры не будут штрафовать пассажиров.

Напомним, в Подольском районе Киева в четверг, 23 декабря, в результате ДТП было заблокировано движение трамваев №14 и №18.

В Харькове в районе Конного рынка на площади Защитников Украины произошла авария с трамваем: он сошел с рельсов и врезался в ограждение, а после этого еще и выехал на дорогу. В результате ДТП пострадали три человека.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Подольском районе Киева в пятницу, 24 декабря, с рельс сошли сразу два трамвая.