В Киеве из-за падения обломков ракет произошел сбой движения нескольких троллейбусных маршрутов

В Киеве в понедельник, 29 мая, произошел сбой движения по нескольким троллейбусным маршрутам. Проблема возникла в результате падения обломков на проезжую часть дороги.

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Об этом сообщили в пресс-службе "Киевпасстранс". Как долго будет задерживаться движение общественного транспорта, пока неизвестно.

"Задерживается движение троллейбусов №25, 27, 29, 30, 31 по пр. С. Бандеры – пр. Оболонский, в обоих направлениях, по причине перекрытия движения полицией вследствие падения обломка на проезжую часть. На место направлена ответственная служба города", – предупредили в пресс-службе.

Кроме того, там уточнили, что также задерживается движение троллейбусов №38 по ул. Бойчука в направлении станции метро "Выдубичи". по причине перекрытия движения полицией. Там на проезжую часть дороги тоже упал обломок.

Кроме того, кольцевая электричка временно не курсирует между станциями "Почайна" и "Киев-Днепровский".

"Движение полукольцом продолжается в обе стороны, впрочем, от стандартного графика нам придется отойти. Интервал движения остается традиционным, сейчас электропоезда курсируют раз в час", – уточнили в пресс-службе Kyiv City Express.

Напомним, в ночь на воскресенье, 28 мая, Россия устроила наиболее массированную атаку "Шахедами" на Киев. Всего оккупанты выпустили по Украине 54 БПЛА, 52 из которых были уничтожены.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в понедельник, 29 мая, раздались взрывы. По предварительной информации, украинская ПВО сбила вражеские ракеты. Позже стало известно, где именно упали обломки сбитых объектов.

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