В Киеве из-за чемпионата Евро 2020 продлят работу метро

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Жизнь столицы
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Работу нескольких станций метро могут ограничить

В Киеве в связи с трансляцией матча чемпионата Европы по футболу между сборными Украины и Англии, изменит работу столичное метро. Движение поездов в ночь с 3 на 4 июля продлят на 1 час.

Как сообщили в пресс-службе коммунального предприятия "Киевский метрополитен" на странице в социальной сети Twitter, после окончания игры возможно ограничение (закрытие) на вход нескольких станций.

Речь идет об "Олимпийской", "Дворце спорта" и "Площади Льва Толстого".

"Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций. Приносим извинения за возможные неудобства", – подчеркнули в пресс-службе.

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Работу метро продлят на час.

Отметим, в субботу, 3 июля, Украина сыграет с Англией в четвертьфинале Евро-2020. Поединок состоится в Риме на "Стадио Олимпико".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что сборная Украины по футболу в 1/8 финала чемпионата Европы-2020 в дополнительное время обыграла команду Швеции (2:1) и впервые в своей истории вышла в четвертьфинал.

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