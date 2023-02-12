В Киеве и области не планируют выключать свет 12 февраля: названо условие

В воскресенье 12 февраля энергетики не планируют отключать свет в Киеве и Киевской области. Однако в случае перегрузки сетей могут быть ограничения по стабилизационным графикам.

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Об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Киевские электросети". Работы по восстановлению поврежденной критической инфраструктуры ведутся круглосуточно.

"На 12 февраля лимиты от НЭК "Укрэнерго" отсутствуют. Однако в случае перегрузки сетей возможны ограничения электроснабжения в отдельных районах столицы. Они будут происходить согласно стабилизационным графикам (графику почасовых отключений)", – говорится в сообщении.

Кроме того, ограничения не планируется применять в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.

Проверить информацию о текущих отключениях или ознакомиться с графиком можно по этой ссылке, а для Киевской области – по этой ссылке.

Напомним, Украина получила новые грузы с энергетическим оборудованием из Германии весом более 59 тонн. Всего с июля 2022-го Германия послала 43 груза для нужд энергетиков общей суммой 334 тонны.

Как сообщал OBOZREVATEL, лимиты потребления электроэнергии для каждой области определяются с учетом количества жителей в ней, развитости промышленности, фактического потребления и среднемесячной температуры.

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