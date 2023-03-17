В Киеве и области начали действовать графики отключений: где не будет света

В Киеве и области в пятницу, 17 марта, частично были применены стабилизационные отключения. На этот шаг энергетики пошли из-за повреждения оборудования.

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Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК. Жителей столичного региона призвали потреблять электроэнергию разумно.

"В части Голосеевского, Святошинского, Шевченковского и Соломенского районов столицы происходят отключения согласно стабилизационным графикам. Также стабилизационные графики были применены в части Бучанского, Обуховского и Фастовского районов Киевской области. Из-за повреждения оборудования энергообъекты не могут передавать энергию для всех жителей этих районов", – пояснили в ДТЭК,

Проверить информацию о текущих отключениях или ознакомиться с графиком в Киеве можно по этой ссылке, а для Киевщины – по этой ссылке.

Напомним, украинцам советуют держать генераторы и повербанки наготове. Ибо отключения света могут вернуться в любой регион.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за массированных ракетных обстрелов по энергетической структуре столицы со стороны страны-террориста РФ городские власти серьезно рассматривали необходимость эвакуации населения Киева. Вопрос поднимался в середине зимы 2022/2023.

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