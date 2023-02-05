В Киеве и Киевской области частично ввели стабилизационные отключения света: названа причина

В нескольких районах Киева и Киевской области в воскресенье, 5 февраля, частично были введены стабилизационные отключения света. Отмечается, что это позволит избежать аварий из-за перегрузки оборудования.

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Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК. Жителей региона призвали поживать электроэнергию экономно.

"В Киеве и Киевщине частично вводятся стабилизационные отключения. По команде "Укрэнерго" будет ограничено электроснабжение в части Голосеевского, Соломенского и Печерского районов, а также Левого берега столицы. В Киевской области ограничения будут применены в Киево-Святошинском районе", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, в ДТЭК добавили, что из-за аварии также временно отсутствует свет в Фастовском и Васильковском районах Киевской области.

Актуальные графики стабилизации отключений в Киеве и области можете узнать на сайтах компании.

Ранее сообщалось, что в Киеве и Киевской области в воскресенье, 5 февраля, в первой половине дня свет не будут отключать. Стабилизационные графики должны были действовать с 16:00 до 20:00.

Как сообщал OBOZREVATEL, в случае продолжительных отключений света украинцы могут упустить возможность готовить еду. Особенно те, у кого в домах и квартирах стоят электроплиты. В этой связи важно запастись как продуктами, которые будут одновременно сытными и легкими в приготовлении, так и соответствующим оборудованием.

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