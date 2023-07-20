В Киеве хотят обустроить укрытия в подземных пространствах и помещениях

В Киеве власти рассматривают подземные пространства и помещения как потенциальные укрытия. В частности, на тех локациях, где необходимы подобные новые объекты в пешем доступе.

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Об этом рассказал заместитель главы КГГА Петр Пантелеев, передает Вечерний Киев. Жители столицы призвали не игнорировать сообщения об опасности.

Так, по его словам, власти столицы рассматривают их как потенциальные укрытия, что позволит увеличить количество защитных сооружений. В частности, на тех локациях, где необходимы новые таковые в пешем доступе.

"Различные с точки зрения собственности и управления, а также технические характеристики типы потенциальных укрытий требуют отдельного алгоритма работы. Районы проводят осмотры таких помещений, проводят методическую работу с владельцами и управителями по оснащению и последующему регламенту работы", – рассказал Пантелеев.

Он напомнил, что 8 июня, по решению Киевсовета, город дополнительно выделил на ремонт и обустройство объектов гражданской защиты 750 млн. грн. Их, в частности, направят на приобретение двух сотен модульных железобетонных укрытий быстрого развертывания, которые будут устанавливаться в первую очередь на территории спальных районов.

Еще часть этих средств пойдет на дооснащение подвальных и цокольных помещений, которые могут использоваться в качестве укрытия. Сейчас специалисты проводят внеплановую инвентаризацию для выявления таких объектов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киева тестируют автоматизированные укрытия. Они оборудованы дверью, которая в момент объявления воздушной тревоги будет самостоятельно открываться.

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