Раскрыт алгоритм работы автоматизированных укрытий в Киеве: у людей будет код и ключ

В Дарницком районе Киева тестируют автоматизированные укрытия. Они оборудованы дверью, которая в момент объявления воздушной тревоги будет самостоятельно открываться.

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Об этом сообщил представитель Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов в эфире телемарафона. Жители столицы призвали не игнорировать опасность.

По его словам, эти укрытия с автоматизированной системой хранилища пока тестируют в Дарницком районе.

"Дверь должна открываться автоматически, когда срабатывает воздушная тревога. Если система даст сбой, на телефоны жильцов дома придет код, который необходимо будет ввести. А если и здесь будут проблемы – то у каждого будет обычный ключ, чтобы попасть в укрытие", – уточнил Шаманов.

Напомним, в Киеве местный житель самостоятельно построил укрытие для себя и своей семьи на собственном участке. Код от двери, ведущей к объекту защиты, он также разослал всем соседям, чтобы они могли приходить при необходимости.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский уволил четырех глав районных администраций Киева. Пост лишились председателя Подольской, Днепровской, Святошинской и Деснянской РГА. В этих районах ситуация с подготовкой укрытий для жителей столицы была неудовлетворительной.

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