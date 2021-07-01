В Киеве грузовик перевозил куски мяса в открытом кузове. Видео

В Голосеевском районе Киева недалеко от столичного Ипподрома заметили автомобиль, который перевозил куски курятины в открытом кузове. Мясо было слегка накрыто пленкой, которая свободно развевалась на ветру во время движения машины.

На видео, размещенном Telegram-каналом Х***й Киев, видно: чтобы импровизированный тент не улетел, на него тоже положили несколько куриных тушек (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Мясо касалось бортов кузова, оно было без какой-либо упаковки, соответственно припадало пылью.

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Куда направлялся грузовик и кому предназначена эта продукция, неизвестно. Мужчина, снимавший видео, не мог сдержать эмоций и нецензурно описал происходящее.

Напомним, в Киеве нелегальные продавцы цветов вернулись в подземный переход на станции метро "Позняки". Ранее коммунальщики убрали все торговые точки, которые здесь находились.

Один из "бизнесменов" расставил свой товар прямо возле таблички "Торговля запрещена! Штраф 15 тыс. грн и конфискация товара".

Осторожно, на видео звучит ненормативная лексика

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