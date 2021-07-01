В Киеве устроили незаконную торговлю в переходе, где висит табличка о ее запрете

В Киеве продавцы цветов вернулись в подземный переход на станции метро "Позняки". Ранее коммунальщики убрали все торговые точки, которые здесь находились.

На фото, опубликованном Telegram-каналом Киев без цензуры, можно увидеть, что один "бизнесменов" расставил свой товар прямо возле таблички "Торговля запрещен! Штраф 15 тыс. грн и конфискация товара".

"Как говорят: "Свято место пусто не бывает". Позняки", – говорится в сообщении.

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Ранее в коммунальном предприятии "Киевблагоустройство" отметили, что с начала года и по состоянию на 1 июня в Киеве от незаконных временных сооружений очистили 28 подземных переходов. В частности, эти работы провели и на станции метро "Позняки".

Напомним, ранее в Киеве на Оболонской набережной демонтировали незаконно установленные киоски по продаже кофе. Коммунальщики убрали не только МАФы, но и мобильные кофемашины, которые работали без разрешительных документов.

В Киеве на проспекте Правды, 66, демонтировали незаконно установленный МАФ длиной 15 метров.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 27 апреля в Днепровском районе столицы провели демонтаж 40 незаконных МАФов. При демонтаже произошли столкновения.