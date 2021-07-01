В Киеве "героиня парковки" с VIP-номерами перекрыла тротуар. Фото

В Дарницком районе Киева владелица Lexus припарковала свой автомобиль с VIP-номерами прямо на тротуаре. Инцидент произошел в столичном микрорайоне Позняки.

На фото, размещенном на странице dtp.kiev.ua в соцсети Facebook, видно, что машина стоит таким образом, что для пешеходов осталось совсем мало места.

Пользователи сети негативно восприняли такой поступок автолюбительницы: "а ведь будет еще хуже", "меня с коляской не хватало, борта поцарапал бы при проходе", "вчера буквально попросил водительницу убрать авто с клумбы, но главное, что в теньке поставили".

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Отметим, что согласно пункту 15.10 правил дорожного движения парковка автомобилей запрещена на тротуарах, за исключением легковых автомобилей и мотоциклов, которые могут быть поставлены на краю тротуаров, где для движения пешеходов остается не менее 2 метров.

Напомним, киевляне порою наказывают автовладельцев за неправильную парковку. Чаще всего на авто бросают мусор, но иногда доходит до того, что транспорту наносят механические повреждения.

В частности, в Киеве на улице Березняковской, 8 обложили пакетами с мусором автомобиль Ford, который припарковался на придомовой территории.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепровском районе Киева местные жители решили бороться с парковкой автомобилей на зеленой зоне. Люди установили деревянные колья в тех местах, где колеса машин уже уничтожили газоны.