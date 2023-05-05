В Киеве не будут включать фонтаны на Майдане Незалежности и Русановском канале: названа причина

В Киеве в этом году фонтаны на Майдане Незалежности и Русановском канале не будут работать. Их не станут включать из соображений экономии денежных средств..

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Об этом сообщил начальник отдела работы фонтанов специализированного водохозяйственного коммунального предприятия "Киевводфонд" Юрий Ковтун, передает "Вечерний Киев". Соответствующее решение приняли столичные власти.

"Фонтанные комплексы (на Майдане Незалежности и на Русановском канале. – Ред.) наиболее энергозатратны и требуют много средств для запуска. В условиях войны и дефицита финансов город направляет средства на наиболее приоритетные направления – жизнеобеспечение столицы и подготовку к следующему отопительному сезону", – объяснил Ковтун.

В то же время город обеспечит работу небольших фонтанов на территории столичных парков. Они уже работают в парке Партизанской славы, в сквере возле Национальной оперы и на Подоле.

Напомним, в столице этого года появится большая рекреационная зона. Она соединит между собой парк "Наталка", набережную и Оболонский остров, куда будет вести новый мост.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 28 апреля, в столичном парке Певче открылась традиционная выставка цветов. Здесь расцвело более 500 тысяч тюльпанов разных сортов и видов, а также нарциссы, ирисы, крокусы, мускари и другие многолетники.

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