В киевском парке 'Спивоче' открылась выставка цветов: там расцвело более 500 тысяч тюльпанов

В пятницу, 28 апреля, в столичном парке Спивоче открылась традиционная выставка цветов. Здесь расцвело более 500 тысяч тюльпанов разных сортов и видов, а также нарциссы, ирисы, крокусы, мускари и другие многолетники.

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Большая часть растений была взорвана еще зимой, а над созданием цветочных композиций работали украинские дизайнеры и агрономы.

Кроме ярких фотолокаций для гостей парка есть фуд-корт и пикник зоны, а также детские развлечения и батут.

По словам организаторов, выставка тюльпанов проводится уже 13-й год. И даже в сложные времена они стремятся создавать положительные эмоции для посетителей, потому что выставку каждый год ждут как взрослые, так и дети.

Цветение тюльпанов обычно длится до двух-трех недель. Если вы хотите увидеть красоту своими глазами, лучше запланировать свой визит на эти даты.

Важно: вход для представителей ВСУ, пенсионеров и инвалидов I-II категории бесплатный. Часть средств от продажи билетов пойдет на нужды ВСУ.

Локация: парк Спивоче (ул. Лаврская, 31)

Когда: с 28 апреля

Вход: взрослый – 150 грн;

детский – 25 грн;

Купить билеты можно на официальном сайте или на кассе парка Спивоче.

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