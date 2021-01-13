В Киеве эвакуатор пытался забрать машину с ребенком внутри. Видео

В Дарницком районе Киева 12 января на проспекте Петра Григоренко эвакуатор едва не забрал Kia Sportage, внутри которой находился маленький ребенок.

Как сообщает dtp.kiev.ua, водитель спецтранспорта уже погрузил машину, но затем вернулась владелица авто, сообщила о малыше и Kia поставили на место (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы, 18+).

В инспекции по парковке КГГА OBOZREVATEL уточнили, что инспектор, который проводил эвакуацию, вызывали для дачи пояснений. По его словам, машина была припаркована с нарушением.

"Автомобиль затонирован, а ребенок во время того, как инспектор фиксировал Kia, лежал или спрятался за сидением – его не было видно. Как только малыша заметили, транспорт сразу же опустили", – отметили в инспекции.

В пресс-службе уточнили, что во время общения с инспектором женщина-водитель согласилась, что нарушила правила, в частности, оставив ребенка одного в машине.

"Как только было сказано, что вызовут полицию и социальную службу, она (водитель Kia – Ред.) извинилась и ей был выписан протокол", – резюмировали в ведомстве.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 13 января 2020 года впервые использовали новые эвакуаторы с боковой загрузкой для вывоза автомобиля-нарушителя правил парковки.