У Києві евакуатор намагався забрати машину з дитиною всередині. Відео

У Дарницькому районі Києва 12 січня на проспекті Петра Григоренка евакуатор ледь не забрав Kia Sportage, всередині якої знаходився маленька дитина.

Як повідомляє dtp.kiev.ua, водій спецтранспорту уже погрузив машину, але потім повернулася власниця авто, повідомила про малюка і Kia поставили на місце (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки, 18+).

В Інспекції з паркування КМДА OBOZREVATELь уточнили, що інспектор, який проводив евакуацію, був викликаний для дачі пояснень. За його словами, машина була припаркована з порушенням.

"Автомобіль затоновані, а дитина під час того, як інспектор фіксував Kia, лежав або сховався за сидінням – її не було видно. Як тільки малюка помітили, транспорт відразу ж опустили", – відзначили в інспекції.

У пресслужбі уточнили, що під час спілкування з інспектором жінка-водій погодилася, що порушила правила, зокрема, залишивши дитину одну в машині.

"Як тільки було сказано, що викличуть поліцію та соціальну службу, вона (водій Kia – Ред.) вибачилася та їй був виписаний протокол", – резюмували у відомстві.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві 13 січня 2020 вперше використовували нові евакуатори з бічним завантаженням для вивезення автомобіля-порушника правил парковки.