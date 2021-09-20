В Киеве две легковушки заблокировали выезд автомобилю "скорой помощи". Фото

В Киеве возле Южного железнодорожного вокзала две легковушки заблокировали выезд автомобилю скорой помощи. Якобы на место происшествия вызвали полицию, но правоохранители не приехали.

Об этом сообщил Telegram-канал dtp.kiev.ua. Когда именно случился инцидент не сообщалось.

"Произошла хамская ситуация на Южном железнодорожном вокзале. Водители блокировали единственный заезд к вокзалу и не освобождали выезд бригаде скорой помощи. Было вызвана полиция, но они не приехали. После длительных переговоров проезд был освобожден", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть, что автомобили, не только перекрыли выезд "скорой", но и были припаркованы в непосредственной близости с остановкой общественного транспорта.

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Как рассказал OBOZREVATEL собеседник в правоохранительных органах в данному случае действия водителей легковушек являются административным нарушением. Ответственность предусматривает штраф в размере 340 гривен.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Дарницком районе Киева во вторник, 7 сентября, у маршрутного автобуса на ходу отлетело колесо, которое попало в цветочный ларек на остановке.