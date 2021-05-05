В Киеве 10-летняя девочка не дошла до школы и пропала

В среду, 5 апреля ученица одной из столичных школ пошла на уроки и исчезла.

"Киев Оперативный" сообщил, что ребенок должен был пойти на занятия в школу №262, что в Подольском районе.

"Подольским УП разыскивается несовершеннолетняя Городецкая Кристина Александровна, 2010 года рождения. Утром она вышла из квартиры пошла в школу №262, но в учебное заведение так и не дошла", – говорится в сообщении.

Девочка была одета в синие джинсы, серую кофту, синюю олимпийку, черные кроссовки, рюкзак черного цвета.

Как сообщил OBOZREVATEL информированный источник, заявление об исчезновении девочки написали в 16:00.

По состоянию на 18:00 ребенка не нашли

Напомним, с 5 мая в Киеве возобновился учебный процесс в образовательных учреждениях. За парты вернулись 400 тысяч детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 апреля на Киевщине Богдан Униченко исчез со двора дома в среду, 14 апреля. Мать заметила отсутствие мальчика около 16:00. В полицию родители обратились после 21:00. Ребенка нашли в лесополосе в 5 километрах от дома.