В Киеве детей не впустили в укрытие НАУ? В полиции прояснили ситуацию

В Киеве в субботу, 1 февраля, возник конфликт якобы из-за того, что во время массированной атаки РФ детей не пускали в укрытие Национального авиационного университета. Столичная полиция уже отреагировала на сообщения и дала разъяснение относительно ситуации.

Видео дня

Видео было опубликовано в социальных сетях. Всех участников происшествия установили и опросили.

"В НАУ, где сейчас должны быть танцевальные соревнования, не пускают в укрытие детей, потому что "не дали команду", – говорилось в сообщении.

На опубликованной записи женщина рассказывает, что работники службы охраны не пускают никого в помещение гражданской защиты или в туалет, несмотря на то, что в городе была объявлена воздушная тревога.

Один из охранников, отвечая на вопросы женщины, сообщил, что есть "высшее руководство, которое ставит задачу… дадут команду – запустим".

Со своей стороны в пресс-службе столичной полиции OBOZ.UA сообщили, что правоохранители проверили информацию о ситуации в опубликованном видео.

"Было установлено, что укрытие в учебном заведении находилось с другой стороны здания и вход в него был свободен. Не пускали не в укрытие, а именно в помещение танцевальной сцены, где для детей должны были проходить мероприятия, в связи с сигналом воздушной тревоги и отсутствием у гражданки билетов, которые ей впоследствии предоставил организатор мероприятия. Конфликт был исчерпан на месте", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Святошинском районе Киева во время воздушной тревоги не пустили в укрытие школы детей погибшего защитника Украины. Несовершеннолетние пытались спрятаться от опасности вместе со своей собакой, но охранник заведения не пустил их из-за животного.

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