В Киеве будут судить мужчину, который ограбил ветерана ВСУ на протезе. Подробности и фото

В Киеве будут судить мужчину, который, по информации следствия, ограбил ветерана ВСУ на протезе. Злоумышленник подбежал к защитнику Украины, выхватил его гаджет и убежал.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Что известно

В декабре 2026 года к правоохранителям обратился 22-летний киевлянин и сообщил об ограблении. Он рассказал, что выгуливал собаку на проспекте Европейского Союза, когда к нему подбежал неизвестный и внезапно вырвал из рук мобильный телефон, после чего скрылся в неизвестном направлении.

Полицейские установили, что потерпевший является ветераном Вооруженных Сил Украины и имеет протез ноги. Правоохранители оперативно установили личность нападавшего – им оказался 42-летний местный житель.

"Он был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи Подольского управления полиции сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины – грабеж, совершенный в условиях военного положения", – уточнили в пресс-службе.

Сейчас досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу дела.

