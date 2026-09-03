В Киеве будут останавливать движение транспорта на время минуты молчания: как это будет происходить

В Киеве ежедневно в 9:00 будет приостанавливаться движение транспорта на 60 секунд во время общенациональной минуты молчания. На первом этапе новый порядок будет действовать в центральной части столицы.

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Соответствующее решение принял Киевский городской совет. Если это будет технически возможно, светофоры будут переключаться в режим "Всем красный". О дате вступления нового порядка в силу сообщат отдельно.

Решение было разработано по поручению мэра Киева Виталия Кличко в ответ на обращение депутатов Киевсовета, которые в настоящее время служат в Вооруженных Силах Украины. Специалисты транспортной отрасли проработали различные сценарии, провели моделирование и определили механизм управляемой остановки движения.

Память в городе

Заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий, депутат Киевсовета Константин Усов отметил, что в большом городе память может теряться среди шума транспорта, спешки и повседневной суеты.

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"Поэтому Киев будет не просто объявлять минуту молчания, а учиться её проживать, подавая пример другим регионам страны", — сказал Усов.

Во время остановки через городскую систему оповещения будет транслироваться голосовое сообщение и обратный отсчет до окончания 60 секунд.

Центральные улицы

На первом этапе движение будет приостанавливаться в центральной части столицы. В частности, речь идет о Европейской площади, Крещатике, Бассейной, Бессарабском проезде, Большой Васильковской, площади Украинских Героев, улицах Евгения Чикаленко, Владимирской и Прорезной, а также бульваре Тараса Шевченко.

В дальнейшем такой режим будет распространяться на другие улицы Киева в соответствии с технической готовностью светофоров.

Движение не будет останавливаться на 60 секунд во время действия или объявления воздушной тревоги. О дате вступления нового порядка в силу сообщат дополнительно.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве полицейские оперативно нашли водителя легковушки, который, по данным следствия, угрожал убийством велосипедисту. Мужчина из-за дорожного конфликта достал гранату и начал пугать ею оппонента.

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