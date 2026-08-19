В Киеве водитель легковушки угрожал велосипедисту взорвать гранату. Подробности и фото

В Киеве полицейские оперативно нашли водителя легкового автомобиля, который, по данным следствия, угрожал убийством велосипедисту. Мужчина из-за дорожного конфликта достал гранату и начал пугать ею собеседника.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит уголовная ответственность.

Что известно

По словам правоохранителей, инцидент произошел в Днепровском районе на Воскресенском проспекте. К ним обратился 40-летний киевлянин и сообщил, что во время езды на велосипеде его прижал к бордюру водитель легковушки KIA и начал обвинять в нарушении правил дорожного движения.

"В разгар спора водитель автомобиля достал предмет, похожий на боевую гранату, и начал угрожать им велосипедисту", — уточнили в пресс-службе.

Главные истории дня

Получив сообщение, уже через несколько часов патрульные полицейские задержали нарушителя в Голосеевском районе столицы. У 23-летнего мужчины обнаружили предмет, которым он угрожал заявителю. По заключению взрывотехников, изъятый предмет оказался учебно-тренировочной гранатой.

По факту угрозы убийством (ч. 1 ст. 129 Уголовного кодекса Украины) начато досудебное расследование, а водителю сообщено о подозрении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по данным следствия, устроил стрельбу в центре города. Злоумышленник из-за конфликта расстрелял автомобиль оппонента.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!