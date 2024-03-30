В Киеве более 200 человек устроили "Бойчуковскую толоку" возле поврежденного здания академии на Печерске. Фото и видео

В Печерском районе Киева в субботу, 30 марта, более двух сотен человек собралось на "Бойчуковскую толоку" для уборки и подготовки к восстановлению помещений Академии декоративно-прикладного искусства. Здание было повреждено в результате российских обстрелов.

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Присоединиться к мероприятию имел возможность кто угодно.

Так, в субботу, 30 марта, небезразличные украинцы, среди которых студенты заведения и представители общественной организации "Добробат", собрались возле поврежденного обломком российской ракеты здания Академия декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Михаила Бойчука.

Целью мероприятия стала уборка и подготовка помещений учебного заведения для последующего ремонта и восстановления.

Участие в "Бойчуковской толоке" приняло более 200 человек. Они убирают территорию вокруг, выносят битое стекло и кирпич.

Напомним, страна-террорист РФ в понедельник, 25 марта, атаковала Киев баллистическими ракетами. Силами ПВО вражеские объекты были уничтожены, однако, к сожалению, обломки российского боеприпаса попали в спортзал Киевской государственной академии декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Бойчука. Это учебное заведение олицетворяет культурные, художественные и духовные ценности Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Дарницком районе Киева в понедельник, 25 марта, обломок сбитой российской ракеты попал в частный дом. Происшествие случилось в микрорайоне Осокорки.

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