В Киеве бойцы ГСЧС спасли трех человек из горящей квартиры. Фото

В Оболонском районе Киева в субботу, 7 января, бойцы ГСЧС спасли трех человек во время пожара в квартире многоэтажки. Причины возникновения огня установят правоохранители.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Трагедия едва не случилась на улице Ярослава Ивашкевича, 12.

Как рассказали спасатели, информация о пожаре на Оболони в них поступила 7 января в 13:28.

"По прибытию, бойцы установили, что возгорание произошло в одной из квартир на 5-м этаже 9-этажного жилого дома. Во время проведения разведки, из помещения, где возник огонь, на свежий воздух были выведены двое мужчин и женщина, 1978 года рождения, которую с подозрением на отравление угарным газом госпитализировали в местную больницу", – рассказали в ГСЧС.

В пресс-службе уточнили, что в 13:49 возгорание было локализовано на площади 10 квадратных метров и в 13:56 – полностью ликвидировано. Причина пожара устанавливается.

Напомним, в Дарницком районе Киева произошел пожар в квартире многоэтажного дома. Патрульные и спасатели на руках вынесли на улицу мужчину, который вдохновлялся угарного газа и был без сознания.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пгт Немишаево Киевской области полицейские не ожидая спасателей, почти потушили пожар в частном доме. Действия правоохранителей зафиксировала бодикамера.

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