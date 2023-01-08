На Киевщине полицейские предотвратили тяжелые последствия, почти потушив пожар до приезда спасателей. Видео события

В пгт Немишаево Киевской области полицейские, не дожидаясь спасателей, почти потушили пожар в частном доме. К счастью, никто не пострадал.

Видео дня

Соответствующее видео на своей странице в социальной сети Facebook сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов. Обстоятельства возникновения возгорания установят специалисты (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Часто наши полицейские наряды оказываются на месте "непрофильного" чрезвычайного происшествия. И здесь главное – вовремя принять правильные решения и действовать так, чтобы помочь людям и не навредить будущим действиям спасателей. Так и здесь, во время пожара в Немешаево, полицейские решили тушить огонь в частном доме, не дожидаясь приезда пожарного расчета", – сообщил Небытов.

Генерал полиции в очередной раз призвал жителей региона осторожничать при использовании печного отопления и не забывать о противопожарных мерах безопасности.

"Благодарю капитана Павла Мищука и младшего лейтенанта Вадима Алексиенко за то, что не растерялись и своими действиями смогли вовремя предотвратить тяжелые последствия", – резюмировал Небытов.

Напомним, в пгт Згуровка Киевской области произошел пожар в пятиэтажном жилом доме. Во время тушения огня бойцы ГСЧС спасли 7 человек: среди них трое детей. На Житомирщине в ночь на 18 декабря в пожаре погибли отец и дочь : причиной возгорания стала буржуйка. Жена погибшего вместе с сыном успели выбраться из охваченного огнем дома.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киева произошел пожар в квартире многоэтажного дома. Патрульные и спасатели на руках вынесли на улицу мужчину, который вдохновлялся угарного газа и был без сознания.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!