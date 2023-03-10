В Киеве без отопления остается 30% потребителей: ситуация в городе по состоянию на утро 10 марта

На утро пятницы, 10 марта, в Киеве без отопления остается 30% потребителей. Отключений света нет, водоснабжение осуществляется в штатном режиме.

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Об этом в Telegram-канале сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко. Специалисты продолжают восстанавливать поврежденную инфраструктуру.

"Отключения по электричеству отсутствуют. Водоснабжение в штатном режиме. Теплоснабжение в процессе восстановления. По состоянию на 7:50 без тепла 30% потребителей. Работы по восстановлению продолжались всю ночь и продолжаются сейчас. Вскоре обязательно вернем тепло киевлянам!", – подчеркнул Попко. .

Напомним, страна-террорист РФ в ночь с 8 на 9 марта нанесла очередной удар по Киеву. В результате этого было попадание в объект инфраструктуры, предварительно, аэробалистической ракетой типа "Кинжал".

После ракетной атаки в столице применили экстренные отключения света. В результате 40% потребителей столицы остались без отопления, а у жильцов верхних этажей многоэтажек временно может не быть водоснабжения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью четверга, 9 марта, российские оккупационные войска устроили массированную атаку на Украину. Сначала захватчики запустили дроны-камикадзе Shahed, после чего в ряде областей сообщали о работе ПВО.

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