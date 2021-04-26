В Киеве бешеная лиса напала на женщину

В Киеве в Голосеевском районе зафиксирован случай бешенства у лисы.

Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе Киева.

"По информации Объединения ветеринарной медицины в Киеве, 19 апреля в отдел по борьбе с бешенством животных был доставлен труп лисы сотрудником Команды спасения животных КАРГ. Установлено, что 17 апреля животное забежала во двор в Голосеевском районе и спряталось под досками. В тот же день эта лиса укусила женщину, которая проходила мимо, после чего животное снова спряталось", – говорится в сообщении.

В Госпродпотребслужбе отметили, что женщина получает лечение, а само животное нашли мертвым 18 апреля.

Специальное исследование показало у животного бешенство.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киева был зафиксирован случай бешенства у кота. В течение двух недель женщина подкармливала его вместе со своим котом и собакой, а потом он напал на животных и укусил хозяйку.