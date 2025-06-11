В Киеве автомобиль слетел с дороги в подземный переход и стал вертикально. Фото и видео

Жуткое дорожно-транспортное происшествие произошло в Киеве. Вблизи станции метро "Лыбидьская" машина с дороги упала непосредственно в подземный переход и осталась в вертикальном положении.

Видео дня

Видео с места ДТП появилось в столичных пабликах. По состоянию на вечер 11 июня официально полиция Киева об аварии на "Лыбидьской" не сообщала.

На кадрах видео видно, как свидетели ДТП помогают водителю выбраться из салона машины и выясняют, есть ли там еще пассажиры.

"Пассажиры есть у тебя?" – спрашивают прохожие, пока водитель выбирается из машины.

Похоже, что жертв в этом ДТП нет. Как рассказал OBOZ.UA информированный источник, по предварительной информации водитель не справился с управлением.

Обстоятельства и причины аварии устанавливают правоохранители.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Голосеевском районе Киева в среду, 11 апреля, произошла масштабная авария с участием по меньшей мере четырех машин, в результате которой перевернулся маршрутный автобус. Как OBOZ.UA стало известно из собственных источников, предварительно, есть пострадавшие.

Ранее в Броварском районе Киевской области легковушка на скорости съехала с дороги и протаранила дерево. В результате ДТП от полученных травм погибли три человека.

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