Прорыв дамбы и многочисленные жертвы: в Киеве 62 года назад произошла Куреневская трагедия. Архивные фото

В Киеве, 62 года назад, прорвало дамбу в районе Бабьего Яра, в результате чего селевой поток затопил часть Куреневки и привел к многочисленным жертвам. Событие произошло 13 марта 1961 года.

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Руководство СССР, в частности УССР, тщательно скрывали масштабы трагедии, передает OBOZREVATEL. По официальным данным погибли 145 граждан, а по неофициальным оценкам – до 1500.

Техногенная катастрофа произошла 13 марта 1961 года. В тот день в Киеве утром масса жидкой пульпы прорвала дамбу в районе Бабьего оврага и ринулась вниз – в сторону Куреневки. Начальная высота вала достигала 14 метров, ширина в створе "Кирилловская церковь" – примерно 14 метров, а скорость – 5 метров в секунду.

В 9:30 поток добрался до Куреневки и залил площадь около 30 гектаров. В районе улицы Кирилловской высота вала уменьшилась вдвое. Постепенно разреженная пульпа засыхала становилась жесткой, как камни. Уже в таком виде высота этой массы местами достигла трех метров.

По одним данным, Куреневская катастрофа уничтожила 22 частных одноэтажных дома, 5 двухэтажных, 12 одноэтажных домов государственного фонда, два общежития. В частности, поток снес Копыловское кладбище и детский сад.

В то же время, согласно официальному отчету, который имел гриф "Для служебного пользования", в результате аварии разрушены 68 жилых и 13 административных домов. По разным оценкам и данным историков, тогда погибли около 1500 жителей столицы.

Причиной аварии стали ошибки в конструкции плотины, которая не учитывала всех важных факторов и в определенный момент не справилась с нагрузкой.

Все началось в 1952 году, когда горисполком принял решение о создании свалки строительных отходов в Бабьем Яру. Документ подписывает глава исполкома Алексей Давыдов. Именно его киевляне обвиняли в трагедии. Конечно, в суд на видного партийного работника никто подать не посмел, но осуждали его бездействие, поскольку неоднократно жаловались на дамбу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 24 сентября 1941 года в результате взрывов, организованных сотрудниками НКВД, почти полностью был уничтожен Крещатик. В 1943 году неизвестный фотолюбитель сделал снимок главной улицы столицы Украины, пострадавшей от варварских действий коммунистов.

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