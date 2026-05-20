В Киеве 20-летний мошенник-рецидивист обманул дочь погибшего воина на 700 тысяч гривен. Подробности и фото

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к мошенничеству. Злоумышленник обманул дочь погибшего защитника Украины на 700 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, они разоблачили 20-летнего киевлянина, который выдавая себя за "консультанта по криптовалютам", обманул студентку из Одессы на 700 тысяч гривен. Значительная часть похищенных средств была выплатой семье погибшего военнослужащего ВСУ.

Как установили следователи, в начале марта 2025 года потерпевшая через Telegram-бот для знакомств познакомилась с молодым человеком, который представился специалистом в сфере криптовалют и предложил помощь в получении прибыли. В ходе длительного общения злоумышленник вошел в доверие к девушке, используя методы социальной инженерии, и убедил ее предоставить реквизиты банковской карты, логин и пароль к онлайн-банкингу.

"Получив доступ к финансовым данным потерпевшей, фигурант в течение нескольких дней совершил серию несанкционированных транзакций. Он переводил деньги на счета подставных лиц, снимал наличные через банкоматы и кассы торговых заведений в Киеве, а также конвертировал часть похищенных средств в виртуальные активы", – уточнили в пресс-службе.

Полицейские зафиксировали цифровые доказательства, в частности переписку, голосовые сообщения, банковские операции, IP-адреса и движение средств к криптокошелькам. Во время обыска по месту жительства злоумышленника изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника. Установлено, что он уже ранее дважды привлекался к ответственности за аналогичные преступления.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении в мошенничестве, совершенном в крупных размерах (ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

