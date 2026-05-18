В Киеве 'сотрудники СБУ' выманили у пенсионера 6,7 млн грн, обвиняя в финансировании РФ. Фото

В Киеве правоохранители разоблачили двух мужчин, которые, по информации следствия, причастны к мошенничеству. Злоумышленники выманили у пожилого горожанина 6,7 миллиона гривен, выдавая себя за работников СБУ.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Что известно

По словам правоохранителей, к 79-летнему мужчине позвонил якобы работник СБУ, который начал обвинять пенсионера в финансировании государства-агрессора. Для большего давления злоумышленник рассказывал потерпевшему об открытых в отношении него уголовных производствах и даже присылал поддельные повестки.

"Впрочем, по словам мошенников, доказать свою невиновность можно было путем "проверки" и "декларирования" средств в спецструктуре. Под психологическим давлением и угрозами мужчина согласился выполнить требования и во время личной встречи передал одному из участников группы наличные в разных валютах на общую сумму 6,7 миллиона гривен", – уточнили в пресс-службе.

Впоследствии делец вместе с сообщником перевели полученные средства на криптокошелек, а себе оставили по 300 долларов каждому. Оперативники задержали обоих "работников" спецслужбы.

Задержанным сообщили о подозрении по факту мошенничества, совершенного в особо крупных размерах или организованной группой. Суд избрал мужчинам меру пресечения в виде содержания под стражей, проверяется их причастность к совершению аналогичных преступлений.

