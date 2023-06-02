В "Киев Цифровой" можно просматривать информацию об укрытиях столицы без интернета

У "Киев Цифровой" появилась возможность просматривать информацию об укрытиях, даже без доступа к интернету. Необходимые данные обновляются после первого использования приложения, когда есть доступ к сети.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Для этого необходимо обновить мобильное приложение.

"Отныне больше сервисов в приложении "Киев Цифровой" работают без доступа к интернету. В обновленной версии появился офлайн-доступ к картам и разделу "Частые вопросы". А также возможность сообщить город о закрытом или недоступном укрытии. Чтобы пользоваться картой укрытий "вне сети", пользователям достаточно один раз зайти в приложение, когда есть интернет. Информация автоматически загрузится в фоновом режиме", – говорится в сообщении.

КГГА добавила, что пользователи в настройках могут просмотреть, какой объем на устройстве занимают карты и удалить их при необходимости. Сервис продолжат совершенствовать и дополнять по отзывам пользователей.

Кроме того, граждане могут через приложение "Киев Цифровой" сообщить городу о закрытых укрытиях. Если у вас не получилось попасть в укрытие, выберите его на карте и нажмите в информационной карточке "Пожаловаться на укрытие". Ответственный департамент сразу получит данную информацию и сможет исправить ситуацию.

"В оффлайне также можно просмотреть раздел "Частые вопросы", содержащий информацию о работе приложения и жизни города. Чтобы узнать, к какой работает транспорт или какие мосты открыты для авто, доступ к интернету больше не нужен", – резюмировали в КГГА.

Как сообщал OBOZREVATEL, билеты на кольцевую электричку столицы теперь можно приобрести в мобильном приложении "Киев Цифровой". Стоимость проезда в одну сторону составляет 15 гривен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!