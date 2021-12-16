В Киев привезли более 80 тонн снега: названа причина. Фото и видео

В Киев в ночь с 15 на 16 ноября под Арку Дружбы народов привезли более 80 тонн снега. С 17 по 19 декабря здесь пройдет зимний молодежный фестиваль Дабл Трипл Snow Fest (Snigfest).

Об этом сообщило ТСН. Снег в столицу доставили из Прикарпатья, где его собрали на взлетной полосе аэропорта Ивано-Франковска (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Он необходим для того, чтобы участники фестиваля смогли показать наивысший класс в зимних видах спорта.

После того, как грузовики выгрузили снег, его потом вручную разложили на специально построенные трамплины. В ближайшие сутки в Киев еще приедет транспорт с подобным грузом.

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Как уточнили организаторы соревнований, общий призовой фонд составляет более 16 тысяч евро, сообщила пресс-служба КГГА.

Свое участие, кроме украинцев, уже подтвердили участники из 20 стран мира, в частности, из США, Франции, Австрии, Грузии, Нидерландов, Великобритании, Норвегии, Дании.

Напомним, в Киеве в среду, 15 декабря, начали работать официальные елочные базары. Все деревья чипированы и имеют соответствующие документы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в столице на улице Банковой возле Офиса президента Украины на новогодней елке включили подсветку. Готовится к открытию рождественская ярмарка, которая находится на площади.