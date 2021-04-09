В Киев придет настоящая весна: прогноз погоды

В Киеве в ближайшие выходные начнется долгожданное потепление, а осадки отступят.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, в субботу, 10 апреля, ночью еще будет прохладно – температура может опуститься к отметке 0 градусов, а уже днем температура воздуха повысится до + 13 градусов. При этом, осадков не ожидается.

В воскресенье, 11 апреля, тенденция к повышению температуры сохранится. Ночью столбики термометра не опустятся ниже + 2 градусов, а днем потеплеет до +16 градусов. Осадков не ожидается.

А в начале следующей рабочей недели весна полностью вступит в свои права. Ночью температура не будет опускаться ниже +4,а днем будет по-настоящему тепло – до +17 градусов. Синоптики не обещают в столице осадков вплоть до 18 апреля.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, несмотря на прохладную погоду, в Киеве уже зацвели первые магнолии в Ботаническом саду имени академика Александра Фомина.