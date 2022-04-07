В Киев прибыли реанимобили, подаренные столице мэрией Мюнхена, – Кличко

В Киев в четверг, 7 апреля, прибыли семь реанимобилей, которые украинской столице подарил город-побратим Мюнхен (Германия). Еще пять спецмашин будут доставлены на следующей неделе.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Кроме того, в марте немецкие партнеры передали нашему городу 15 железнодорожных вагонов гуманитарной помощи.

"Друзья! В Киев прибыли первые 7 из 12 реанимобилей, подаренных украинской столице мэрией города-побратима Мюнхена. Еще 5 спецавто будут доставлены на следующей неделе. Спасибо нашим друзьям и партнерам! Также Мюнхен в марте предоставил Киеву 15 железнодорожных вагонов гуманитарной помощи. И медикаменты, и медоборудование. И принимает украинских беженцев", – рассказал Кличко.

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Напомним, ранее мэр Киева сообщил, что в столице, несмотря на военное положение, с каждым днем открывается все больше магазинов и возобновляют работу частные предприятий.

В тоже время, Виталий Кличко призвал жителей столицы отсрочить возвращение в город из соображений безопасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве постепенно возобновляют работу частные перевозчики. В частности, по состоянию на четверг, 7 апреля, заработали 11 маршрутов.