Кличко призвал киевлян не возвращаться в столицу до конца недели

Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы отсрочить возвращение в город. По крайней мере, до конца текущей недели.

Об этом глава Киевской городской государственной администрации заявил во время телемарафона. По его словам, такая просьба продиктована мерами безопасности.

"Просьба до конца этой недели отсрочить возвращение (в Киев - Ред.). Обращаюсь к каждому. Понимаю, что все устали, хотят вернуться домой, но исключительно в целях безопасности за каждого из вас, таково обращение к вам. Прислушайтесь к рекомендациям", – призвал Кличко.

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Напомним, на севере враг завершил вывод подразделений с территорий Украины в РФ и Республику Беларусь. Ситуация в Киевской области контролируемая, пиротехники приступили к разминированию региона.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве сформировали отдельную охранную роту для защиты объектов критической инфраструктуры. В ней, в том числе, служат семь депутатов Киевсовета.

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