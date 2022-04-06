В Киеве возобновляет работу бизнес и запускают больше маршрутов общественного транспорта, – Кличко

В Киеве, несмотря на военное положение, с каждым днем открывается все больше магазинов и возобновляют работу частные предприятий. Кроме того, в городе запускают больше маршрутов общественного транспорта.

Об этом в своем Telegram-канале канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. По его словам, в городе работают все предприятия критической инфраструктуры а также системі жизнеобеспечения (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Друзья! Дорогие киевляне! Киев продолжает жить в условиях военного положения. Но столица работает, оживляется частный бизнес. Открываются все больше кафе, магазинов, СТО, других частных предприятий. Работают все системы жизнеобеспечения города, предприятия критической инфраструктуры… Мы постепенно запускаем большее количество маршрутов общественного транспорта", – констатировал Кличко.

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Мэр Киева добавил, что городские службы приступили к весенней уборке и благоустройству столицы.

"Приводят в порядок парки, зеленые зоны, высаживают деревья и цветы. Убирают улицы", – резюмировал Кличко.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы отсрочить возвращение в город из соображений безопасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве сформировали отдельную охранную роту для защиты объектов критической инфраструктуры. В ней, в том числе, служат семь депутатов Киевсовета.