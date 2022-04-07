На дороги Киева вернулись частные перевозчики: названы номера маршруток

В Киеве постепенно возобновляют работу частные перевозчики. В частности, по состоянию на четверг, 7 апреля, заработали 11 маршрутов.

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, передает пресс-служба ведомства. По его словам, в случае необходимости количество маршруток может быть увеличено.

Так транспорт частных перевозчиков вышел на маршруты №183, 401, 407, 433, 499, 509, 511, 526, 530, 550 и 598.

"Они также являются дополнением к коммунальному общественному транспорту, особенно в тех местах, где из-за больших габаритов ни троллейбусы, ни автобусы проехать пока не могут", – уточнил Поворозник.

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Он добавил, что в случае необходимости в городе будет увеличиваться количество подвижного состава как на таких маршрутах, так и общегородских маршрутах большой протяженности.

Напомним, во вторник, 5 апреля, возобновились пассажирские перевозки между Киевом и Броварами Киевской области. Маршрутные автобусы будут отправляться в пригород столицы со станции метро "Лесная".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 28 марта начала перевозить пассажиров кольцевая электричка. Стоимость поездки осталось фиксированной – 15 гривен.