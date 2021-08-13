В Киев отправится баржа с херсонскими арбузами: это уже пятый "полосатый" рейс. Фото

В столицу Украины 14 августа отправится 350 тонн арбузов, которые доставят из Херсонской области с помощью баржи. Ягоду вырастили и собрали на полях местных хозяйств.

Такой рейс осуществляется уже пять лет подряд, сообщила пресс-служба компании ООО СП "Нибулон" на своем сайте. Загрузка несамоходного судна NBL-003 пройдет 13-14 августа на грузовом причале филиала "Голопристанская". Сопровождать баржу будет буксир "Нодари Чантурия".

Товар на перегрузочный терминал в Переяславе (Киевская область) прибудет уже в пятницу, 20 августа.

"Оттуда сладкие ягоды попадут прямо в торговые залы столичных супермаркетов", – сказано в сообщении.

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В компании также рассказали, что загрузка и разгрузка бахчевой продукции требует аккуратности.

Так, арбузы грузят не насыпью – это могло бы вызвать 10-13% механических повреждений. Каждый арбуз приходится вручную складывать в картонные контейнеры евростандарта, размещенные на поддонах в грузовике.

На речном терминале в Голой Пристани поддоны краном загружают в трюмы несамоходного судна. Далее товар отправляется в порт назначения. Поддоны с контейнерами разгружают также с помощью крана.

Напомним, что в прошлом году цена на херсонские арбузы упала почти в два раза после того, как из Херсона в Киев отправили баржу с бахчевыми. В 2020-м общий вес отправленных в столицу арбузов и дынь составляла около 300 тонн.

В 2019 году вес ягод, отправленных баржой, был больше – около 400 тонн. Тогда они преодолели путь за четверо суток.

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