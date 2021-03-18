В сети показали фото киевского подъезда, который превратили в Версаль

В Киеве есть необычный подъезд, который больше напоминает знаменитый Версаль.

Фото необычной локации в спальном районе столицы показал паблик "Клуб коренного киевлянина".

Необычный подъезд находится на улице Райдужной, 11а. А все это чудо создал столичный пенсионер Владимир Чайка за свой счет.

Если в дом зайдет человек, который никогда не был в музее или в старинном доме, то он будет в восторге – здесь просто невероятное сочетание стилей. И барокко, и модерн, и немного классики. И все это в обычной столичной многоэтажке!

Здесь и лепка, и ковры. Стены подъезда украшают репродукции полотен известных художников. В заграничные музеи можно не ездить! В необычном доме много женских портретов.

По сообщению издания "Сегодня", именно жена вдохновила творца превратить подъезд в шедевр.

Помимо картин, стены удивительного места украшены позолотой, а возле лестничных маршей установлены светильники "под старину" и многочисленные скульптуры. Даже потолки здания украшены всевозможной лепниной - здесь и ангелочки, и цветы.

Отметим, что каких-то сто лет назад, подъезды доходных домов столицы были также богато декорированы. Так что дедушке-эстету, за такой экскурс в историю, стоит сказать огромное СПАСИБО!

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в сети показали фото небольшого поселка "Водогон" на окраине Киева, в котором редко кто бывает. Расположенный посреди леса, он может привлечь туриста атмосферой середины ХХ века.