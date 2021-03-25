У Києві подвір'я спального району перетворили на сад античних скульптур. Фото

У Києві, недалеко від станції метро "Житомирська", вільний простір між висотками перетворили на сад античних скульптур.

Про це повідомив кореспондент OBOZREVATEL.

Прекрасна локація розташована на перехресті вулиць Феодори Пушиної та Семашка. Напівголі статуї античних дів стоять на палісаднику. Один із мешканців тутешніх висоток розповів, що це скульптури грецьких муз, богів та янголів.

Примітно, але скульптури ніхто не чіпає і вони не понівечені різними написами.

"Так у нас ніхто навіть не посміє цього зробити, а за чужими ми стежимо, сподіваюся, нікому й на думку не спаде знищувати таку красу в спальному районі", – розповів наш співрозмовник.

Хто створив ці чудові статуї, невідомо.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в одному зі спальних районів Києва чоловік перетворив під'їзд свого будинку в подобу Версаля. Над поліпшенням свого будинку він трудиться вже багато років.