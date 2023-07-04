В КГГА рассказали, сколько случаев COVID-19 зафиксировали в Киеве с начала пандемии

В Киеве с начала эпидемии зарегистрировано 519 637 лабораторно подтвержденных случаев острой респираторной болезни COVID-19. Из них 38 725 – дети в возрасте от 0 до 17 лет.

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Об этом сообщил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, передает пресс-служба КГГА. За время пандемии коронавирусной инфекцией заболели 11 408 медицинских работников.

"В Киеве с начала эпидемии зарегистрировали 519 637 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Из них 38 725 у детей от 0 до 17 лет – 19 766 мальчиков и 18 959 девочек. Самый высокий уровень заболеваемости отмечался в левобережных районах города: Деснянском, Дарницком и Днепровском", – заметил Поворозник.

По информации ГУ "Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины", за время пандемии госпитализировали 48 674 больных COVID-19 (9,3% от числа больных). Зарегистрировали 9 532 летальных исхода (1,8%). Выздоровели – 510 057 больных.

Напомним, от 1 июля на всей территории Украины отменен карантин, установленный для предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, спецслужбы США не обнаружили прямых доказательств того, что пандемия COVID-19 возникла в результате инцидента в китайском Уханьском институте вирусологии. При этом разведка США все еще не может исключить, что вирус пришел из лаборатории.

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