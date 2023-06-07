В КГГА рассказали, сколько укрытий Киева соответствуют всем нормам. Инфографика

В Киеве проходят внеплановые проверки сооружений гражданской защиты. По состоянию на утро среды, 7 июня, по результатам инспекции 65% объектов полностью отвечают нормативным требованиям к помещениям, где могут находиться укрытия.

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Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, передает пресс-служба КГГА. Инспекции защитных сооружений будут продолжаться и дальше.

"По состоянию на утро 7 июня городские и районные службы совместно с представителями полиции и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям проинспектировали почти три тысячи укрытий и хранилищ из 4,6 тысяч", – сообщил Пантелеев.

По оперативным данным, 2197 объектов отвечают нормативным требованиям к помещениям, где могут находиться укрытия. Еще 920 – нуждаются в подготовке и могут быть укрытиями при надлежащей подготовке, а 265 – не отвечают нормативным требованиям.

Согласно обнародованной информации КГГА, самая плохая ситуация со сооружениями гражданской защиты в Голосеевском и Соломенском районах столицы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве правоохранители сообщили о подозрении руководителю подрядной организации, захватившему земельный участок и заблокировавшему вход в укрытие. Кроме того, своими действиями он причинил ущерб государственным интересам на общую сумму 1,7 млн. гривен.

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