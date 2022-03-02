В КГГА опровергли информацию о нехватке хлора для обеззараживания воды в Киеве

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Питьевая вода, которая поступает в дома жителей Киева, соответствует всем нормам. Информация о нехватке хлора для ее обеззараживания является фейковой.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Столичные власти призвали жителей города пользоваться официальными источниками информации.

"В сети распространяется неправдивая информация, что из-за военных действий приостанавливаются поставки хлора в водоканал, из-за чего дозировка хлора уменьшается, и соответственно качество питьевой воды ухудшается. В таких сообщениях отмечается, что даже чистить зубы необходимо исключительно кипяченой водой. "Киевводоканал" имеет достаточные запасы реагентов, чтобы обеззараживать воду в соответствии с санитарными требованиями", – подчеркнули в КГГА

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В пресс-службе также напомнили, что уже 40% воды в Киеве обеззараживается без участия хлора более современными реагентами.

"Сохраняйте спокойствие и пользуйтесь официальными источниками информации", – резюмировали в КГГА.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, жители украинской столицы Киева проснулись от звуков громких взрывов. О взрывах также сообщали люди в Одессе, Харькове и других городах.

В Киеве во вторник, 1 марта, в результате атаки российских оккупантов есть жертвы среди мирного населения. Из-за попадания в телебашню двух, по предварительным данным, ракет погибли пять жителей города.

Мэр Виталий Кличко призвал жителей столицы и не терять выдержки. Власти продолжают обеспечивать работу города.

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