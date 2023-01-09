В КГГА объяснили, почему в Киеве снова начали отключать свет

В Киеве во время новогодних праздников и из-за потепления удавалось почти не отключать свет в домах жителей города. Сейчас из-за понижения температуры и возобновления работы предприятий снова введены стабилизационные графики.

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Об этом рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, передает телеканал "Киев". Жителей столицы призвали потреблять электроэнергию экономно.

"С понижением температуры у нас снова начались выключения света. Было несколько факторов не выключать свет в городе (в предыдущие несколько дней. – Ред.): повышение температуры, практически нерабочие дни, многие киевляне уехали из города. Электроэнергии хватало, чтобы она была постоянно в домах. Сейчас, с понижением температуры, с началом работы снова начались отключения. К утру около 200 тыс. домохозяйств были отключены от электропитания. О чрезвычайных ситуациях говорить нельзя. Отопление есть. Ситуация не является критической", – уточнил Поворозник.

Напомним, украинцы, если им отключают электроэнергию на длительное время или не по графику, могут пожаловаться в контролирующие органы. Наказать оператора распределительной системы (облэнерго) может профильная Нацкомиссия по энергетике и коммунальным услугам (НКРЭКУ). О том, когда и как можно пожаловаться, читайте в материале OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты назвали три сценария блекаута, который готовят Украине оккупанты. По самому худшему из них предполагается полное отсутствие электроэнергии сроком до семи дней.

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