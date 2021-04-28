В КГГА назвали количество вакцинированных от COVID-19 в Киеве

В Киеве от коронавирусной болезни COVID-19 уже вакцинировали почти 53 тысяч человек.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга в среду, 28 апреля.

"В Киеве, как и в других регионах страны, продолжается вакцинация от COVID-19. Прививки в столице делают вакцинами Covishield, Coronavac и Pfizer, которые предоставило Министерство здравоохранения. В столице уже вакцинировали более 52 700 человек. Это - в основном медики, социальные работники, пожилые люди и военные. Также делают прививки и педагогам", – рассказал Кличко.

Глава КГГА добавил, что Киев получил от Минздрава 35 600 доз препарата AstraZeneca производства Южной Кореи.

Отметим, в Киеве власти приняли решение об ослаблении карантинных ограничений в столице с 1 мая. Весь наземный общественный транспорт и метро восстановят перевозки пассажиров в обычном режиме. Но с соблюдением определенных ранее противоэпидемических норм и правил.

Также восстановят работу учреждения торговли, торгово-развлекательные центры, рынки, ярмарки, заведения общественного питания, спортивные залы и фитнес-центры.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Департамент здравоохранения Киевской городской государственной администрации объявил тендер на закупку вакцин от коронавируса.