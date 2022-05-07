В Ирпене восстановили железнодорожное сообщение. Видео

В Ирпене Киевской области восстановили железнодорожное сообщение. В город по отремонтированному мосту прибыла первая, за долгое время, электричка.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин. Железнодорожный мост был уничтожен во время российской оккупации региона (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Есть железнодорожное сообщение! Сегодня впервые за несколько недель на ирпинский железнодорожный вокзал прибыла электричка. Благодарю руководство и коллектив "Укрзалізниці", Министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова, руководителя Офиса Президента и нашего Президента за содействие в быстром восстановлении нашего легендарного моста!", – говорится в сообщении.

Видео дня

Напомним, в пригороде Киева запустили движение еще по одному временному мосту. Кроме того, в Фастовском районе начался ремонт ранее поврежденных российскими оккупантами путепроводов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области продолжают восстанавливать дорожную инфраструктуру, уничтоженную российскими оккупантами. В частности, в Вышгородском районе специалисты приступили к строительству временной переправы.