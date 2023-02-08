В ДТЭК рассказали, как будут отключать свет в Киеве 8 февраля

В Киеве и Киевской области в среду, 8 февраля, применяются стабилизационные графики отключения света. Жителей столицы призывали потреблять электроэнергию умеренно.

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Об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Киевские электросети". Работы по восстановлению поврежденной критической инфраструктуры ведутся круглосуточно.

"Лимиты потребления электроэнергии в Киеве, которые предоставил НЭК "Укрэнерго", позволяют применять стабилизационные отключения (согласно графику почасовых отключений). Берегите себя и умеренно потребляйте электроэнергию!", – рассказали в ДТЭК.

В пресс-службе добавили, что компания "Укрэнерго" предоставила следующие ограничения потребления электроэнергии на 8 февраля для Киева – днем 1193 МВт/ночью 768 МВт, а для Киевщины – днем 852 МВт/ночью 705 МВт (график отключения света по ссылке).

Проверить информацию о текущих отключениях или ознакомиться с графиком можно по ссылке.

Стоит добавить, что в Киеве и в Киевской области проведут замер реального потребления электроэнергии. Для этого в столице и регионе, 17 и 10 февраля, соответственно, планируют вообще не отключать свет.

Как сообщал OBOZREVATEL, лимиты потребления электроэнергии для каждой области определяются исходя из количества жителей в ней, развитости промышленности, фактического потребления и среднемесячной температуры.

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