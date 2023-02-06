В ДТЭК рассказали, как будут отключать свет в Киеве 6 февраля

В Киеве в понедельник, 6 февраля, применяются стабилизационные графики отключения света. Жителей столицы призвали потреблять электроэнергию умеренно.

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Об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Киевские электросети". Энергетики круглосуточно работают над восстановлением поврежденной обстрелами инфраструктуры.

"Лимиты потребления электроэнергии в Киеве, которые предоставил НЭК "Укрэнерго", позволяют применять графики стабилизационных отключений. Берегите себя и умеренно потребляйте электроэнергию! Верим в победу", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что "Укрэнерго" предоставил новые ограничения потребления электроэнергии с 06:00 по 24:00 для Киева – 1152 МВ, а также Киевской области – 833 МВт (график отключения света по ссылке). Ночью ограничения применять не будут.

Проверить информацию о текущих отключениях в столице или ознакомиться с графиком можно, перейдя по ссылке.

Напомним, в школах Одессы из-за с критической ситуацией с обеспечением электричеством 6 и 7 января объявили каникулы. В детских садах областного центра будут работать дежурные группы.

Как сообщал OBOZREVATEL, лимиты потребления электроэнергии для каждой области определяются исходя из количества жителей в семье, развитости промышленности, фактического потребления и среднемесячной температуры. Кроме того, на них влияет общий объем генерации, состояние сети, предварительный уровень потребления в этот период и ряд других параметров.

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